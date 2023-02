Voici une sélection de brèves sur la protection sociale pour la semaine du 20 au 24 février 2023 :La Cnil valide le texte encadrant l’expérimentation de la e-Carte Vitale ;Le portail SI-Samu et SI-VIC sont interfacés depuis le 8 février ;La HAS ouvre une consultation publique sur les vaccinations ;Ugecam : une nouvelle directrice adjointe pour un groupe sous tension ;Ehpad : travaux en vue entre les départements et l’État sur le reste à charge sur fond d’inflation ;Égalité professionnelle femmes-hommes : l’Assurance retraite bonne élève ;Au 31 décembre 2022, l’Assurance retraite dénombre plus de 15 millions de retraités, dont 2,8 millions perçoivent une pension de réversion ;Fonds national de prévention de la CNRACL : lancement de deux appels à projets portant sur la prévention des risques professionnels.