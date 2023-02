Jeudi 23 février 2023, le réseau des E2C et la Croix Rouge ont annoncé la signature d’une convention triennale pour proposer à des jeunes éloignés de l’emploi un dispositif, allant de la découverte des métiers du sanitaire et social, en passant par la qualification, jusqu’à l’embauche. "L’objectif est d’offrir aux jeunes des parcours sans rupture, au sein des E2C. Ils débuteront par des sessions de découverte des métiers du sanitaire et social pour intégrer ensuite une de nos formations, notamment par le biais de l’apprentissage. Une fois qu’ils seront diplômés, ils pourront intégrer un de nos établissements en tant que salariés. Notre volonté est de recruter un maximum d’anciens alternants", explique à AEF info Marie-Luce Rouxel, la directrice nationale de Croix-Rouge compétence, qui espère voir entrer en formation les premiers bénéficiaires à la rentrée scolaire prochaine.