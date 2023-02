Les personnes vulnérables doivent demander un nouveau certificat d’isolement pour continuer d’être indemnisées

À compter du 27 septembre 2021, le dispositif d’activité partielle destiné aux personnes vulnérables évolue. Il sera désormais réservé aux personnes considérées comme vulnérables "dont le poste de travail peut les exposer à de fortes densités virales et qui ne peuvent pas bénéficier de mesures de protection renforcées" (lire sur AEF info). Pour en bénéficier, les personnes concernées devront "demander un nouveau certificat d’isolement à un médecin" attestant qu’elles se trouvent dans l’une des situations médicales de vulnérabilité fixées par décret, précise l’assurance maladie sur son site internet. Ce certificat devra être présenté à l’employeur. "Les anciens certificats d’isolement ne seront plus valides", insiste l’assurance maladie. À noter : les personnes se trouvant dans l’une des situations médicales listées sont considérées comme vulnérables, qu’elles soient vaccinées ou non.