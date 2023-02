"Danone a décidé de réinvestir le champ social et d’écrire un nouveau chapitre du double projet économique et social impulsé par son fondateur Antoine Riboud en 1972", indique le groupe, interrogé par AEF info le 23 février 2023. À l’occasion de la présentation des résultats financiers, la direction a confié à son ex-DGRH (2008-2014), Muriel Pénicaud, par ailleurs ancienne ministre du Travail (2017-2020), une mission, avec des personnalités indépendantes et venus d’horizons divers, "pour apporter des propositions d’actions et élargir le champ de vision". L’objectif est d'"être à nouveau à l’avant-garde des enjeux sociaux face à des changements de société", précise Danone. La mission devra à aboutir à un "Pacte Social" en septembre 2023. Muriel Pénicaud est également membre du conseil d’administration d’Adecco et du groupe d’enseignement supérieur Galileo.