En cinq ans, depuis la généralisation du dispositif de suivi de carrière en 2018 à tous les enseignants-chercheurs, seuls 59 % des 6 424 dossiers déposés par les universitaires ont reçu un avis émanant du CNU, selon la DGRH. Et la part de dossiers non traités n’a fait que croître, passant de 21 % en 2018 à 45 % en 2022, année où 32 des 57 sections CNU ne participent pas à ce dispositif. Retrouvez le détail de l’évolution des volumes sur cinq ans et par section CNU, ainsi que le témoignage de présidents des sections 16, 25 et 27, de la présidente de la CP-CNU, et de l’association Sup’DRH.