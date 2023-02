L’annonce du plan de transformation des zones commerciales et le lancement d’Action cœur de ville 2 et de son dispositif spécifique sur les entrées de ville commerciales ont remis cet enjeu sur le devant de la scène de l’aménagement. Si les acteurs semblent unanimes sur la nécessité de transformer ces quartiers pour les rendre plus durables et plus mixtes, beaucoup s’interrogent sur les moyens d'y parvenir, comme l’ont montré les échanges lors du colloque Requalifier les entrées de ville organisé par la DGALN et l’IVC, mardi 21 février 2023.