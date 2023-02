Le parquet de Bayonne va ouvrir une information judiciaire pour meurtre avec préméditation, indique le procureur de la République le 23 février 2023, après l’assassinat par un élève d’Agnès Lassalle, professeure à Saint-Jean-de-Luz. Le lycéen mis en cause "apparaît accessible d’une responsabilité pénale sous réserve des prochaines expertises", poursuit Jérôme Bourrier, qui a précisé le déroulement des faits et fait le point sur l’enquête. "Nous rendons hommage aujourd’hui" à Agnès Lassalle, a déclaré Pap Ndiaye, alors que collèges et lycées ont observé une minute de silence.