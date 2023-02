Une proposition de loi constitutionnelle déposée en août 2022 par le sénateur des Landes Éric Kerrouche et les élus de son groupe (SER) et mise en ligne le 21 février 2023 vise "à créer une loi de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements et à garantir la compensation financière des transferts de compétences". Estimant que le budget 2023 fait "encore des collectivités territoriales la variable d’ajustement budgétaire du gouvernement", le parlementaire espère que l’adoption de son texte "permettra de garantir l’autonomie financière des collectivités locales.