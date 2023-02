La Commission annonce, jeudi 23 février 2023, les résultats de l’initiative MSCA4Ukraine lancée dans le cadre du programme Marie Skłodowska-Curie pour soutenir les chercheurs exilés en provenance d’Ukraine avec un budget de 25 M€. 13 doctorants et 111 chercheurs postdoctoraux ukrainiens sont sélectionnés et seront accueillis par des établissements universitaires et non universitaires dans 21 pays, dont la majorité en Allemagne (26), en République tchèque (17) et en France (14). Les bourses sont accordées pour une durée de huit mois à deux ans, la plupart ayant obtenu une bourse de deux ans.