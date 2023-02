Sur les 200 grandes entreprises ayant au moins 10 % de leurs revenus issus des énergies propres mises en avant par Clean 200, onze sont françaises. Cet indice, lancé en 2016 par As You Sow et Corporate Knights, vise à soutenir les investisseurs qui souhaitent investir massivement dans le secteur des énergies propres et à désinvestir du secteur des combustibles fossiles. Apple, Alphabet et Deutsche Telekom sont en tête de l’édition 2023, publiée le 23 février.