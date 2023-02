La ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean, s’est rendue à Montrouge le 22 février 2023 pour la signature d’une convention sur la lutte contre le décrochage scolaire entre la Croix-Rouge française et le réseau des Écoles de la deuxième chance (E2C), indique un communiqué du MENJ le 21 février 2023. Ce partenariat doit permettre "une meilleure coordination" et une "tri-alternance" entre l’Éducation nationale, les E2C (destinées en priorité à des jeunes sans diplômes ni qualifications) et les entreprises. L’objectif est "d’accompagner les 100 000 jeunes qui quittent le système scolaire chaque année", notamment grâce à des "expérimentations de parcours croisés" pour les stagiaires des E2C dans les CFA ou les entreprises. La lutte contre le décrochage est l’un des objectifs de la réforme du lycée professionnel (lire sur AEF info).