Lors d’une conférence de presse organisée le 23 février au siège de la CFDT à l’issue d’une table ronde sur le travail et la retraite, Laurent Berger, secrétaire général de l’organisation syndicale se veut résolu quant à l’opposition à la réforme des retraites : "Je le dis aux salariés, il faut que vous croyiez qu’on puisse faire reculer le gouvernement sur cette réforme, et du coup il faut se mobiliser massivement le 7 mars. […] On peut à la fin obtenir gain de cause". Ce dans un contexte où les Français attendent "plus de reconnaissance" de leur travail.