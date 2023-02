Comment les doctorants perçoivent-ils le serment doctoral introduit par l’arrêté d’août 2022 ? Pour plus de 70 % d’entre eux, c’est une bonne mesure, observe le RNCD (Réseau national des collèges doctoraux) dans un focus dédié faisant partie de l’enquête globale sur le "doctorat en France, regards croisés sur la formation doctorale", qu’AEF a pu consulter, mercredi 22 février 2023 (1). Au total, 51 % des doctorants interrogés estiment que c’est une bonne mesure et 22 % une très bonne mesure. À l’inverse, 20 % considèrent c’est une mauvaise mesure et 7 % une très mauvaise mesure.