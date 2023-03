Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, et le ministre chargé de l’Industrie, Roland Lescure, ont chargé Rollon Mouchel-Blaisot d’une mission interministérielle de mobilisation du foncier industriel. Cette nomination intervient alors que l’exécutif et la majorité travaillent à la préparation d’un projet de loi Industrie verte, qui doit favoriser la réindustrialisation du territoire. Rollon Mouchel-Blaisot quitte donc la direction d'Action coeur de ville.