La somme des redressements réalisés par le réseau des Urssaf en 2022 au titre de la fraude au recouvrement social s’élève à 788 millions. Un montant qui a "plus que doublé" en dix ans, selon Bercy. "En cumulé sur la période 2018-2022, les redressements issus de la lutte contre le travail informel atteignent 3,53 Md€, soit un montant supérieur de 150 M€ à l’objectif initialement fixé sur le précédent quinquennat (3,38 Md€)." Un résultat rendu possible en particulier par un meilleur ciblage des contrôles : "les cent redressements les plus importants concentrent ainsi 37 % des montants redressés", et les sanctions appliquées dans ce cadre représentent 30 % de l’ensemble des sommes redressées. Quant au contrôle des prestations de service internationales (notamment le travail détaché dans la construction), il a permis de redresser 331 M€ depuis 2016, soit environ 50 M€ par an.