"L’identification et la saisie des flux financiers illicites est devenue une priorité plus affirmée pour mieux démanteler les réseaux criminels", assure le ministère de l’Économie dans son bilan 2022 de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale. Publié jeudi 23 février 2023, il présente une année "record" à plusieurs égards. 104,8 tonnes de drogues, 1 135 armes et 175,5 millions d'euros d'avoirs criminels saisis, 14,6 milliards d'euros d'impôts éludés mis en recouvrement... Des résultats "historiques" se félicite Bruno Le Maire, ministre de l’Économie.