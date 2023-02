FO, syndicat majoritaire au sein d’Airbus group (plus de 40 % des voix), demande à la direction de l’avionneur de rouvrir les discussions sur la politique salariale 2023-2024 "dans les meilleurs délais", écrit Dominique Delbouis, coordinateur du syndicat, à Mikaël Butterbach, DRH France, dans un courrier en date du 22 février 2023. Il rappelle ainsi la "clause de revoyure" prévue par l’accord signé l’an dernier entre la direction et trois organisations syndicales (FO, CFE-CGC et CFTC). Les augmentations accordées oscillaient entre 6,6 et 7 %, selon les filiales.