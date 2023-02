Au JO du 23 février 2023 CNAM. Nicole Ménager est désignée membre du conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers en qualité de personnalité extérieure et Virginie Dupont présidente à titre intérimaire de ce conseil. IGESR. Catherine Gagelin, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche de 2e classe, est nommée IGESR de 1re classe, à compter du 1er mars 2023. IMT. Un arrêté modifie l’arrêté du...