"La bi-disciplinarité est la réponse que nous apportons à la question de la pluridisciplinarité, dont personne ne sait trop comment elle peut se traduire concrètement en recherche et pour les hauts niveaux de formation", explique El Mouhoub Mouhoud, président de l’université Dauphine-PSL, dans un entretien accordé à AEF info le 22 février 2023. La "thèse binômée", une spécialité de Dauphine qui "repose sur des compétences approfondies et non sur de la dilution de compétences", permet selon lui de "faire porter le risque de la pluridisciplinarité par l’institution plutôt que par le doctorant". El Mouhoub Mouhoud s’exprime aussi sur la situation budgétaire de Dauphine, l’impact à long terme de la crise du Covid, l’évolution des campus de Londres et de Tunis, ou encore sur la réforme en cours des frais de scolarité, qui vise à "obtenir plus de progressivité et plus d’effets redistributifs".