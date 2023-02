Les cours ont été banalisés ce 23 février 2023 matin au lycée Saint-Thomas-d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz et une centaine d’élèves de ce lycée a rendu hommage à leur enseignante d’espagnol, Agnès Lassalle, tuée la veille pendant son cours par un élève. Une cellule de soutien psychologique est toujours active sur place et plusieurs patrouilles de police étaient présentes aujourd’hui. Sous le choc, le SNPDEN-Unsa local invite à ne pas faire d’amalgame entre le mal-être croissant chez les élèves et ce "drame absolu".