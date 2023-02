L’Alternative appelle au blocage reconductible des universités à partir du 7 mars 2023, date de grève fixée par l’intersyndicale contre la réforme des retraites, indique-t-elle lors d’une conférence de presse, le 23 février 2023. L'organisation étudiante s’oppose aussi au basculement des enseignements en distanciel et prévient les présidents d’université qu’ils risquent ainsi "de se mettre à dos les étudiants, encore traumatisés par la période Covid". L’Unef et la Fage appellent également les jeunes à se mobiliser les 7, 8 et 9 mars.