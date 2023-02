France Universités organise un cycle de formation sur les enjeux de la transition écologique et sociétale piloté par Mathias Bernard, président de l’université Clermont Auvergne et président de la commission transition écologique et sociétale de la conférence, annonce-t-elle le 21 février 2023. Ce cycle s’inscrit dans "une offre de formation pour mieux accompagner les présidentes et présidents dans leurs responsabilités". Il s’ouvre le 16 mars 2023, par un débat avec Michel Eddi, Haut fonctionnaire développement durable du MESR, autour des grands enjeux du plan climat-biodiversité du MESR.