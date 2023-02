La région Normandie annonce, mercredi 22 février 2023, avoir reçu un million d’euros d’aides européennes pour mettre en œuvre le projet Resist (Regions for climate change resilience through innovation, science and technology). Lancé en janvier dernier, ce dernier vise à tester, pendant cinq ans, "des solutions favorisant la résilience au changement climatique des régions européennes" au sein de quatre régions pilotes et de huit régions miroirs.