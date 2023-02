Après la CFDT et la CFTC, c’est au tour de FO d’annoncer qu’elle signe l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, le 22 février 2023. Néanmoins, la confédération souligne que le texte ne répond pas aux "ambitions" qu’elle porte "en matière, notamment, de salaire". Elle estime en effet que "le salaire est, et doit rester, le principal levier susceptible de maintenir le pouvoir d’achat des salariés" Dans le contexte de forte inflation, FO se dit toutefois "consciente que toute mesure en faveur du pouvoir d’achat constitue un plus pour les salariés". C’est pourquoi elle signe ce texte qui comporte "quelques avancées", comme l’obligation de négociation de branche sur la participation et l’assouplissement des règles de franchissement du seuil de 50 salariés. Côté patronal, seule l’U2P s’est déclarée signataire à ce stade.