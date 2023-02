L’État va participer à hauteur de 5 millions d’euros au financement de la sécurisation d’une centaine de sites de la SNCF en Île-de-France, annonce Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, lors de la visite d’une sous-station électrique en Seine-Saint-Denis, mercredi 22 février 2023. Cette enveloppe s’ajoutera aux 21 millions d’euros consacrés par SNCF Réseau au financement de caméras, badges d’accès ou systèmes de détection, sur 2023 et 2024. Les actes de malveillance sur les installations sont "une des plus grandes causes de retard sur le réseau francilien", selon le ministre.