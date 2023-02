Depuis 2008, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a augmenté de 2 ans et 7 mois pour les femmes et de 2 ans et 8 mois pour les hommes, selon une étude de la Drees publiée ce 22 février 2023. Et a crû plus vite que l’espérance de vie au même âge. Des résultats à prendre avec des pincettes, en raison de la dimension déclarative de l’indicateur et des perturbations dues à la crise sanitaire, prévient l’organisme statistique.