Les recours demandant l’annulation des élections aux conseils centraux de l’université d’Évry ont été rejetés par le tribunal administratif de Versailles, dans une décision du 20 février 2023. Pour rappel, à l’issue des élections de novembre (lire sur AEF info), la CCOE de Versailles avait été saisie et avait validé les résultats. Par la suite, deux recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Versailles : l’un porté par Saïd Mammar, ancien 1er VP du CA, en charge des affaires générales et des finances et ex-candidat à la présidence ; l’autre par Pascal Petit, membre de la liste "UEVE en action" pendant les élections, soutenue par la CFDT. Les deux recours demandaient également d’annuler "tous les actes subséquents" aux élections des conseils centraux, donc par ricochet celle du nouveau président de l’université, Vincent Bouhier (lire sur AEF info).