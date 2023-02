Après une expérimentation menée durant six mois au Royaume-Uni sur la semaine de quatre jours de travail lancée par le think tank Autonomy, l’association 4 Day Week Global, en collaboration avec les universités de Cambridge et d’Oxford, 51 des 61 entreprises qui ont participé (1) se disent prêtes à pérenniser le dispositif. 18 d’entre elles ont même déjà décidé officiellement de poursuivre sur ce rythme de travail, indique un rapport signé des initiateurs de cette expérimentation, publié le 21 février 2023. 39 % des salariés impliqués se disent moins stressés et 71 % moins sujets au burn-out.