Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France annoncent, ce jeudi 23 février, assigner BNP Paribas en justice pour manquement à ses obligations envers la loi sur le devoir de vigilance et sa responsabilité dans la crise climatique. La réponse de la banque suite à sa mise en demeure n’a en effet pas convaincu les associations, qui lui demandent de mettre fin à ses soutiens financiers aux nouveaux projets d’énergies fossiles et d’adopter un plan de sortie du pétrole et du gaz.