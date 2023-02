Une délégation de Sorbonne université participe, le 23 février 2023, à la conférence de lancement du campus franco-indien dans l’Indo-Pacifique, qu’elle crée avec l’Indian institute of technology Delhi comme partenaire principal. Le projet a été sélectionné dans le cadre d’un appel de Campus France (lire sur AEF info) et répond à la volonté du MEAE et du MESR d’augmenter le nombre d’étudiantes et étudiants en mobilité entre la France et l’Inde. Ce projet est "essentiel pour la diplomatie scientifique", analyse Alexandre Escargueil, professeur à Sorbonne université, membre de la délégation.