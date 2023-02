Entre la possibilité de réduire le temps de traitement des autorisations d’urbanisme et les difficultés techniques mais aussi les doublons des procédures papier et informatisées, l’obligation de dématérialisation des autorisations d’urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, récolte des "avis mitigés" auprès des collectivités, selon une enquête réalisée par l’AMF et Intercommunalités de France et publiée lundi 20 février 2023. Celles-ci regrettent notamment "un amoindrissement du lien physique et social avec les pétitionnaires".