"Quand on prend toutes les différences, les agents de la fonction publique ne sont absolument pas privilégiés par rapport aux salariés du privé", a déclaré le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, sur Europe 1 matin, ce 22 février 2023, interrogé sur l’application de la réforme des retraites dans la fonction publique. "Ce qui compte c’est le taux de remplacement et quand vous regarder les choses, ce taux est strictement identique pour les agents du public que pour les salariés du privé. Arrêtons avec ce sous-entendu selon lequel les agents publics sont avantagés", a-t-il ajouté, rappelant que le mode de calcul des pensions sur les 6 derniers mois n’inclut pas les primes. Actuellement, ce taux varie entre 50 % (catégorie A+ avec une forte part de prime) et 72 % (catégorie A à faible part de primes) pour la génération 1960 contre un peu plus de 50 % dans le privé.