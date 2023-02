"Les outils d’enseignement supérieur, ça doit être pour nous aussi (les villes moyennes), parce que demain, on ne fera pas d’usines modernes s’il n’y a pas des ingénieurs à côté", affirme Sébastien Martin, président du Grand Chalon et de l’association Intercommunalités de France. Interrogé par AEF info, il détaille la manière dont les acteurs de la formation et de l’ESR développent l’offre post-bac sur son territoire qui bénéficie, en 2023, de l’ouverture de 11 nouveaux cursus. Il en appelle cependant "à de nouvelles actions co-construites par l’État et les collectivités au niveau national".