Sport, logement, commerces… Toute cette semaine, Agnès Pannier-Runacher, la Ministre de la Transition énergétique a réuni les différents groupes de travail mobilisés sur le plan de sobriété et dont les propositions sont attendues pour le mois d'avril. Objectif : "dresser un bilan de la première phase" et "regarder comment il est possible d’aller plus loin".