"Aller plus loin au regard de l’évolution des missions" et de la "difficulté [des] tâches" des personnels pénitentiaires. C’est l’ambition affichée par le garde des Sceaux, en déplacement à l’Enap, à Agen, mardi 21 février 2023. Éric Dupond-Moretti y a annoncé une revalorisation "historique". Dès le 1er janvier 2024, le corps des officiers passera en catégorie A et celui des surveillants pénitentiaires - qui devront désormais être titulaires du baccalauréat - en catégorie B. Par ailleurs, "si le Parlement le valide", des agents contractuels seront recrutés pour seconder les titulaires.