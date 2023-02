Le phénomène des abandons de poste est-il massif, comme le suggérait la majorité lors de l’examen au Parlement du projet de loi sur le marché du travail ? Oui et non, si l’on en croit une étude publiée par la Dares le 22 février 2023. Au premier semestre 2022, les abandons de poste représentent une part considérable des licenciements pour faute grave ou lourde (71 %). Rapportés à l’ensemble des fins de contrat involontaires en CDI (ouvrant droit à l’assurance chômage), ils ne représentent plus que 14 % de l’ensemble. Et ce chiffre tombe à 5 % si l’on prend en compte toutes les fins de CDI.