La sanction de révocation infligée à un agent territorial souffrant de troubles mentaux pour avoir menacé et agressé verbalement ses collègues n’est pas disproportionnée, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés et du fait que l’état de santé mentale de l’intéressé n’était pas de nature à altérer son discernement au moment des faits en cause. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 17 février 2023.