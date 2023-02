Mercredi 22 février 2023, Klaxoon, l’une des principales entreprises de la filière edtechs du marché français et prestataire de nombreux organismes de formation (lire sur AEF info), a annoncé avoir procédé à une campagne de financement de 15 millions d’euros à la fin du mois de janvier 2023. L’entreprise française spécialisée dans les logiciels collaboratifs a fortement progressé ces dernières années à la faveur notamment du déploiement des pédagogies distancielles, et a franchi la barre des "20 millions d’euros de revenus" en 2022. Après une année marquée par un développement en Allemagne, en Angleterre et aux USA, le tour de table réalisé auprès de ses actionnaires historiques (Sofiouest, Eurazeo et BPI), vise à poursuivre l’expansion à l’international et à renforcer son investissement en recherche et développement, souligne la start-up.