Le ministre de la Ville et du logement a reçu, ce mercredi 22 février, la FPI et neuf promoteurs immobiliers. Le secteur alerte depuis plusieurs mois les pouvoirs publics sur la chute de la demande, après une crise de l’offre déjà bien installée. Cette réunion a été l’occasion, pour la FPI, de réitérer son "appel de Strasbourg" pour une "véritable" stratégie nationale du logement, lancé lors de son congrès de juillet dernier. Son président, Pascal Boulanger, salue auprès d’AEF info un ministre "à l’écoute" et une réunion "très efficace."