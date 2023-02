"En raison du blocage en cours sur le campus Porte des Alpes, les conditions ne permettent pas d’accueillir les étudiants et les personnels. Par conséquent, aucune activité (pédagogique, de recherche, administrative, évènementielle) n’aura lieu sur ce campus mercredi 22 février 2023", annonce l’université Lyon-II par voie de communiqué. "Les enseignements prévus sur ce campus basculent dès à présent en distanciel pour cette journée, aux horaires habituels, via la plateforme de cours Moodle", précise l’établissement. Un premier blocage avait eu lieu lundi 20 février, au retour des congés (lire sur AEF info). Les bloqueurs protestent notamment contre la réforme des retraites et réclament le repas Crous à un euro pour tous.