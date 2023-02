Logement Le Livret A, superstar de l'épargne, est prêt pour de nouvelles missions (latribune.fr). Le relèvement du taux du Livret A à 3 % le 1er janvier a boosté la collecte à un niveau inégalé depuis 2009. Les encours du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire frôlent désormais 521 milliards d’euros, une manne dont le gouvernement souhaite un emploi plus en prise avec les grands défis de nos économies (lire sur AEF info). Livret A : plus de 9 milliards...