Plus de trois ans après le lancement du projet "Territoire zéro carbone 2040", l’agglomération de La Rochelle finance plusieurs projets d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre via sa coopérative carbone, qui a bénéficié le 2 février 2023 d’un soutien de 300 000 euros de la Banque des territoires. Elle développe aussi des boucles énergétiques en autoconsommation collective et va créer une société d’économie mixte pour accompagner et piloter de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables. Interrogé par AEF info le 21 février, Gérard Blanchard, vice-président de l’agglomération en charge du projet "Territoire zéro carbone 2040", dresse un bilan encourageant.