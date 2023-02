Paris, la préfecture de police, le parquet, le GPIS et les 11 bailleurs sociaux qui le composent, ainsi que l'Aorif, ont annoncé le 21 février 2023 avoir signé une convention de partenariat relative à "la sécurité des quartiers d’habitat social et à la tranquillité résidentielle dans le parc social parisien". Celle-ci se base sur l'expérience de la convention signée en 2013 entre Paris Habitat, la PP et le parquet. Son maître-mot réside dans le "décloisonnement" des différentes parties prenantes, explique à AEF info Nicolas Nordman, adjoint de la maire de Paris en charge de la sécurité.