Stellantis veut "attribuer au moins 35 % des postes de direction à des femmes" d’ici fin 2030

Stellantis présente son nouveau plan stratégique "pour la décennie à venir", baptisé "Dare Forward 2030", mardi 1er mars 2022. Le constructeur automobile dit vouloir "devenir le champion de l’industrie dans la lutte contre le changement climatique, en atteignant zéro émission carbone d'ici 2038" et en misant sur le véhicule électrique. Pour mener à bien cette transformation, le groupe prévoit notamment de se doter d’une "Software and Data Academy" et d’une "Electric Academy". Par ailleurs, Stellantis ambitionne d’attribuer "au moins 35 % des postes de direction à des femmes", et de disposer de procédures RH "100 % alignées avec la politique diversité et inclusion" dès cette année.