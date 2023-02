Invité de la matinale de France Culture le 22 février 2023, Pap Ndiaye a précisé les pistes du ministère de l’Éducation nationale pour améliorer la mixité scolaire et sociale, un de ses chantiers prioritaires (lire sur AEF info). Le ministre explique qu’il s’agira d’activer "un certain nombre de leviers, en partenariat avec les collectivités qui jouent un rôle essentiel en la matière, sur lesquels les rectorats pourront agir". Le ministre doit annoncer à la mi-mars les mesures précises en faveur de la mixité scolaire et sociale.