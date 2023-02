Le centre de ressources Teachonline.ca Contact Nord, du réseau ontarien d’éducation et de formation à distance lance "un hub" sur les "derniers développements en matière d’IA mis en œuvre dans l’enseignement supérieur à l’échelle mondiale", indique sa newsletter du 8 février 2023. Il s’organise autour de "trois points focaux" : "Expérience d’apprentissage", "Notation et évaluation", "Politique académique et questions éthiques". L’adoption de l’IA dans l’enseignement supérieur est en hausse, mais sa mise en œuvre s’accompagne de "défis" divers : "personnalisation limitée", "dépendance à la technologie", "implications éthiques"… Pourtant, l’IA a le potentiel "de révolutionner l’éducation en rationalisant la gestion des cours, en favorisant l’engagement des étudiants, en augmentant la recherche et les efforts de tutorat, et même en fournissant un soutien aux étudiants", selon le centre.