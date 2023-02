"Le SGPI respectera-t-il les engagements pris par la France en faveur d’une évaluation qualitative et quelle collaboration souhaite-t-il établir avec le HCERES, le CNRS et l’ANR ?", s’interroge le sénateur Ouzoulias dans une question écrite adressée à la Première ministre. Le SGPI entend, "en lien avec l’ANR et le MESR, nourrir un dialogue régulier avec le HCERES, afin d’assurer les conditions propices à une amélioration continue des critères et procédures mises en œuvre et permettre une prise en compte des évaluations par les acteurs", lui répondent les services de Matignon en février 2023.