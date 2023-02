L’Essec Business School est la première école française de management à obtenir la labellisation HRS4R (HR Excellence in Research), jeudi 2 février 2023, par la Commission européenne. Ce label "récompense les institutions de recherche pour la qualité de leurs pratiques RH envers leurs chercheurs" et s’appuie sur les 40 principes énoncés dans la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs. L’Essec rejoint une communauté de 704 organisations, dont 59 en France.