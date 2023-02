"Merci et bravo mais nous avons encore beaucoup de boulot", lance Emmanuel Macron à une centaine d’entrepreneurs venus célébrer les 10 ans de la French Tech, lundi 20 février 2023. "Depuis 2013, et même si tout ne se résume pas à des chiffres, nous pouvons observer la vitalité de notre écosystème, qui s’est réindustrialisé et verdi", salue le président de la République. Dévoilée à cette occasion, la promotion 2023 du programme French Tech Next40/120 intègre quant à elle des start-up ciblant la recharge de véhicules électriques en France.