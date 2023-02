Avec 57 acquisitions foncières et 27 permis de construire déposés en 2022 (représentant 25 000 logements), l’investisseur spécialisé dans le recyclage urbain, Novaxia, présente un bilan 2022 jugé "exceptionnel" par son fondateur Joachim Azan. Grâce à une conjoncture immobilière et financière favorables, les plus de 600 millions d’euros collectés l’an passé ont généré 1,2 milliard d’investissements. Le groupe, qui souhaite "se positionne[r] comme la référence de l’épargne immobilier à impact", s’engage à générer 100 000 m2 de pleine terre sur l’ensemble de ses projets en cours.